65 Meter abgeseilt: So holen Retter KURIER-Reporter vom Riesenrad

Mehrere Personen haben sich illegal Zutritt zum Wiener Riesenrad verschafft und weigern sich dieses zu verlassen. In einer der Gondel tritt zudem ein medizinischer Notfall auf. Was nach Action-Film klingt, könnte auch Realität werden. Aus diesem Grund haben Feuerwehr, Rettung und Spezialisten der Wega am Mittwoch um sieben Uhr in der Früh genau dieses Szenario durchgespielt.