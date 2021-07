12 Stunden Radfahren für den guten Zweck

275 Kilometer

In der Zeit – so prognostizieren die Veranstalter – sollen die Einzelfahrer rund 275 Kilometer und 5.600 Höhenmeter zurücklegen. Auf der Strecke gibt es fünf Stationen und die St. Anna Kinderspital Spendenbox. Start und Ziel ist beim Weinhof Ettenauer, was Winzerin Annemarie Ettenauer besonders freut. Auch Martin Rennhofer, Bürgermeister Gemeinde Paudorf, unterstützt den Bewerb.

Das Kinderspital plant, mit den Spenden medizinische Geräte in einer kindergerechteren Qualität anzuschaffen. Mehr unter: charity.never-stop-cycling.at