Festivalleiter von „Glatt&Verkehrt“ Josef Aichinger gestorben

Der langjährige künstlerische Leiter des Klangraum Minoritenkirche in Krems und des Festivals „Glatt&Verkehrt“, Josef Aichinger, ist tot. Wie die NÖ Festival und Kino GmbH am Montag mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 66 Jahren. Vorangegangen war laut Aussendung eine schwere Krankheit.