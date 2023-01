Forscher: Agrarpolitik muss ambitionierter gegen Klimawandel vorgehen

Totschnig betonte, dass sich im Sinne der Versorgungssicherheit die kleinstrukturierte, flächendeckende Landwirtschaft in Österreich bewährt. Wo man vom Import und internationalen Lieferketten abhängig sei, sei die Versorgungssicherheit gefährdet, verwies der Landwirtschaftsminister auf Medikamentenengpässe, aber auch Computerchips und die Energieversorgung. "Das darf bei Lebensmitteln nicht passieren." Die Landwirtschaft könne mit ihrer Biomasse und ihren Flächen auch viel in der Energiekrise beitragen. "Mit der ökosozialen Agrarpolitik sind wir auf dem richtigen Weg, den ich auch auf EU-Ebene weitervertreten werde."

Kritik in Sachen Nachhaltigkeit

Die Umweltschutzorganisation Global 2000 kritisierte Totschnig für seine Aussage der heimischen Weltmeisterlichkeit in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft. Die Nicht-Regierungsorganisation erinnerte gegenüber der APA daran, dass die EU-Kommission im Dezember 2020 in ihren Empfehlungen an Österreich zum GAP-Strategieplan kritisierte, dass "die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft in Österreich deutlich weniger stark zurückgehen als in der EU-27 (-10,7 Prozent in Österreich gegenüber -20,6 Prozent im EU-27-Raum)". Die Kommission hatte sich damit auf den Zeitraum zwischen 1990 und 2018 bezogen.

"Hier produzieren ist am nachhaltigsten"

Forumspräsident Pernkopf zitierte hingegen aus einer beim Wifo beauftragten Studie zum Thema Umwelt- und Klimaeffizienz, wonach in der heimischen Landwirtschaft die Produktion an CO2-äquivalenten je Euro Wertschöpfung hierzulande bei 1,68 Kilogramm liege, in Deutschland aber um 20 Prozent und in Großbritannien fast um 50 Prozent höher sei. Trotz des Produktionsanstiegs sei die Treibhausgasproduktion im Agrarbereich seit 1990 um etwa ein Fünftel zurückgegangen. "Es ist am besten hier zu produzieren, weil es am nachhaltigsten ist." Es würde nicht nur mehr CO2 entstehen sondern auch Sozialdumping importiert, wenn wo anders produziert und von dort eingeführt werde.