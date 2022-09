Klimawandel setzt Bergbauern unter Druck

Um Landwirtschaft in Gebirgsregionen zu erhalten, brauche es laut Schermer auch in Zukunft verstärkt Förderung durch öffentliche Gelder. Zwar sehe man derzeit auch positive Entwicklungen durch den Klimawandel, zum Beispiel dass in Tirol jetzt auch Wein angebaut werden könne. Österreichische Bergbauern könnten seiner Einschätzung nach in Zukunft jedoch generell gezwungen sein, auf trockenresistentere Pflanzenarten umzusteigen.

Gefahr für Nahrungsmittelproduktion

"Im Worst-Case-Szenario geben Bauern die Landwirtschaft zunehmend auf. Dann wird der Wald die landwirtschaftlichen Gebiete übernehmen und die regionale Versorgung mit Nahrung kann nicht mehr sichergestellt werden", so Schermer. Den Wert der Bergregionen sieht er jedoch nicht nur in der Lebensmittelproduktion. "Klar kann man sagen, man braucht diese Regionen nicht, wenn man alle Lebensmittel billiger importieren will." Dann müsse man sich aber auch fragen, was das für andere Bereiche, wie etwa für den Tourismus bedeuten würde.