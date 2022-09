Wald in Mittel- und Westeuropa ist hohem Klimarisiko ausgesetzt

Fichte: In Tieflagen nicht mehr lebensfähig

Dabei berücksichtigten sie drei Risiko-Dimensionen: Mittels verschiedener globaler Modelle schätzten sie ab, wie hoch bis zum Ende des Jahrhunderts die Wahrscheinlichkeit einer verminderten Kohlenstoff-Aufnahme von Wäldern sowie der Verlust von Arten im Vergleich zu heutigen Werten ist. Schließlich analysierten sie anhand von Satellitendaten die klimabedingte Wahrscheinlichkeit für flächiges Absterben von Wäldern.

Diese unterschiedlichen Ansätze hätten alle Stärken und Schwächen, ihre Kombination liefere aber neue Einblicke in das globale Klimarisiko des Waldes, betonen die Forscher. So stellte sich über alle analysierten Risikofaktoren hinweg ein hohes Klimarisiko für den Wald in Zentral- und Westeuropa heraus. Die Wahrscheinlichkeit für großflächiges Absterben von Bäumen sei hoch, aktuell prägende Arten könnten verschwinden und die Kohlenstoffspeicherung könnte sich verringern. Als Beispiel nennt Seidl die Fichte, die in Tieflagen unter deutlich wärmeren und trockeneren Bedingungen nicht mehr lebensfähig sein werde. "Aber auch die Buche könnte im trockenen und warmen Osten Österreichs zunehmend an Ihre Grenzen stoßen", sagte er zur APA.

Auch wenn lokale Betrachtungen auf Basis globaler Daten immer schwierig seien, schätzt Seidl in Österreich das Klimarisiko im Flachland generell als höher ein als in den Alpen. Neben einigen aktuell vorherrschenden Baumarten wie der Fichte, die in Tief- und Mittellagen an ihre physiologischen Grenzen kommen werden, würden voraussichtlich auch Störungen durch Wind und Borkenkäfer weiter zunehmen. "Die Störungszunahme betrifft auch die Gebirgsregionen, dort werden die Bäume jedoch - was das Wachstum und damit die Kohlenstoff-Aufnahme betrifft - von wärmeren Bedingungen profitieren können", so Seidl.