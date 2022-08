85 Prozent der Waldbrände sind von Menschen verursacht

Ein Klimaschutzgesetz gibt es zwar noch immer nicht, dafür neue Initiativen gegen die Auswirkungen der Klimakrise. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) präsentierte am Freitag das neue „Aktionsprogramm Waldbrand“.



Klimatologen gehen davon aus, dass die Winter regnerischer, die Sommer aber viel trockener werden. Und damit steigt die Waldbrandgefahr massiv an. Aktuell gibt es aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage kein besonderes Brandrisiko. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei uns jährlich rund 2000 kleinere und mittlere Waldbrände stattfinden, Tendenz stark steigend: Derzeit brennt es rund dreimal so häufig wie noch vor zehn Jahren.



Der jüngste große Waldbrand etwa trug sich im Juli am Truppenübungsplatz bei Großmittel (NÖ) zu, wo die Flammen bis zu 30 Meter in den Himmel loderten und 400 Hektar Wald zerstört wurden. Laut dem Waldbrandblog der Boku waren mehrere Faktoren dabei ausschlaggebend: Hohe Temperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit, starker Wind und ein „brandgefährlicher“ Waldtyp mit Schwarzkiefern, die das höchste Entzündungspotenzial haben. Laut Totschnig sind auch Buchen brandempfindlich, Eichen und Hainbuchen seien resistenter.