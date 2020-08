Förderungen für Energiegemeinschaften

Am Anfang wolle man die lokalen Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften auch mit zusätzlichen Mitteln für organisatorische Maßnahmen unterstützen, sagte Gewessler. Geplant sei ein begleitendes Förderinstrument, um die EEG gerade in ihrer Anfangsphase zu unterstützen. Seitens der E-Wirtschaft gebe es viel Bereitschaft, die EEG zu unterstützen, so die Ministerin - auch wenn diese nicht, wie die BEG, selbst Netze betreiben dürfen sollen.

Mögliche Betreiber von EEG könnten "alle" sein, auch Vereine, bis hin etwa zu Blasmusikvereinen, so Gewessler. Das BEG-Modell sei für alle gedacht, die nicht selbst erneuerbaren Strom produzieren können, sich aber an einer solchen Erzeugungsanlage beteiligen wollen, unabhängig davon wo sie wohnen bzw. wo das Kraftwerk steht. Österreich leiste mit den Energiegemeinschaften rechtliche Pionierarbeit in Europa, "wir sind unter den ersten, die das umsetzen".