Windenergie: Das Geschäft am Meer

Stabile Entwicklung

Der Ausbau von Offshore-Windkraft gehe also stabil voran. Inklusive Kupplungen der Firma Geislinger, Transformatoren von Siemens, Generatoren von Elin, Steuerungen der Vorarlberger Firma Bachmann und mit Service-Kranen der Firma Palfinger. Bei Palfinger Marine blickt man optimistisch in die Zukunft, was das Geschäft mit den Offshore-Windparks angeht. Die Ausbaupläne seien weltweit im Steigen, damit werde auch der Bedarf an Service-Kranen zunehmen, heißt es vom Unternehmen. Das Geschäft sei freilich ein „zyklisches“ und abhängig von politischen Stimmungen und Schwankungen.