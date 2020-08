Forscher fordern Wasserstoff-Milliarde

Im Bereich Wasserstofftechnologien wird an den Universitäten Österreichs intensiv geforscht. Das Potenzial zur konkreten Umsetzung etlicher Pläne wäre laut einer aktuellen Studie vorhanden. Jedoch mangelt es an den finanziellen Mitteln, hieß es am Mittwoch im Pressegespräch der TU Austria Universitäten in Graz. Man hofft auf eine "Wasserstoff-Milliarde" bis 2024 und eine weitere für 2025 bis 2030.

Die europäische Kommission will Europa zu einem Vorreiter beim Einsatz von Wasserstoff als Energieträger machen, Deutschland hat seine entsprechende Wasserstoffstrategie bereits präsentiert, das österreichische Klimaschutzministerium will bis Jahresende ebenfalls eine Wasserstoffstrategie erarbeiten.

Investitionsschub

Zur Umsetzung der bisherigen Forschungen und Entwicklungen werde es laut den Technischen Universitäten in Österreich (TU Graz, TU Wien, Montanuniversität Leoben) jedoch einen geballten Investitionsschub brauchen. Am Montag plädierten die im Verbund TU Austria zusammengeschlossenen Universitäten für eine Milliarde Euro bis 1924 und die gleiche Summe noch einmal bis 2030.