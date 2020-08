Wunsch nach mehr Förderungen für Ökostrom

Wie viele Jobs werden dadurch geschaffen?

Martin Graf: Etwa 3.700. Aber laut einer Studie des Economica-Instituts lösen unsere Investitionen in die Netze einen Beschäftigungsmultiplikator von 2,66 aus, das heißt, ein Job in den Netzen führt zu 2,66 Jobs. Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energie eine Job- und Konjunkturlokomotive darstellen. Man könnte fast sagen, das ist eine Art Öko-Keynesianismus, der dadurch ausgelöst wird.

Was erwarten Sie vom Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz?

Christian Purrer: Die Rahmenbedingungen für gesicherte Investitionen in grüne Energie müssen damit geschaffen werden. Wir brauchen unbedingt Photovoltaik-Freiflächen in der Förderung. Und für uns als Steirer ist wichtig, dass es einen Ausgleich für die Mehrkosten gibt, die entstehen, wenn man am Berg Windräder baut. Wir können preislich nicht mit Anlagen in der freien Fläche konkurrieren.