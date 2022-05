Firmeninsolvenzen sind um 111 Prozent gestiegen

Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Creditreform, sieht als Hauptursache dafür "das Auslaufen der staatlichen Hilfen". Ebenso sind die öffentlichen Gläubiger (Finanz, Gebeietskrankenkasse) wieder im Normalbetrieb und stellen vermehrt Insolvenzanträge.

"Bei vielen Unternehmern ist der Umsatz nach den zahlreichen Lockdowns und Corona-Maßnahmen nicht in dem erwarteten Umfang zurückgekommen, sodass sie Probleme bei der Bedienung von Ratenvereinbarungen haben. Auch zerrt das ständige Auf und Zu an den unternehmerischen Nerven und zwingt zum Aufgeben. Die überwiegende Anzahl an Insolvenzen hat Klein- und Kleinstunternehmen betroffen", sagt Weinhofer. Die Insolvenzpassiva belaufen sich auf rund 205 Millionen Euro. 3.000 Arbeitsplätze sind betroffen.

„In postnormalen Zeiten der Krisenpermanenz, in denen zahlreiche Krisen zeitgleich auf Unternehmen hereinstürmen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Insolvenzen massiv

ansteigen“, fasst Gerhard Weinhofer die aktuelle Lage zusammen. "Neben den nach wie vor bestehenden Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen Klimawandel (Stichwort

CO²-Steuer), Digitalisierung, Fachkräftemangel, Inflation und Lieferkettenprobleme die heimische Wirtschaft. Vom Ukraine-Krieg und einem vielleicht kalten Winter gar nicht zu sprechen."