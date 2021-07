Firmen suchen Mitarbeiter, Arbeitslose Jobs: Das sagen die Betroffenen

"Wir müssen Jugendlichen mehr Zeit geben"

Personal nachzubesetzen sei zwar auch im Kfz-Bereich immer schwieriger, bisher blieb man aber von akutem Mangel verschont, sagt Gernot Wiesinger, der ein großes Autohaus in Mistelbach und Gänserndorf betreibt. Schwierig sei es aber auch schon vor der Corona-Krise gewesen.

„Wir haben mit einem Generationen- und Interessensproblem zu kämpfen“, sagt er. Und das wurde durch die Krise noch größer. „Ein Jahr gab es kaum Schnupperlehren, weil die Veranstaltungen nicht stattfinden konnten“, sagt Wiesinger. Zudem würden Eltern in unsicheren Zeiten ihre Kinder noch eher in die Schule und nicht in die Lehre schicken. „Wir müssen der Gesellschaft erzählen, dass es nicht schlecht ist, wenn man nach der 9. Schulstufe nicht weiter in die Schule geht.“

Er glaubt nicht, dass man Eltern die „irrationale Angst“ vor der Lehre nehmen könne. Er plädiert dafür, die Polytechnischen Schulen zuzusperren: „Erfinden wir lieber eine Schule, deren Ziel es ist, dass ich sie irgendwann abbreche. In der Zeit kann ich 27 Mal schnuppern gehen und mich bewerben. Wir müssen Jugendlichen mehr Zeit geben. Sollte ich dann dennoch vier Jahre in die Schule gehen, habe ich immer etwas gelernt.“ In Mistelbach sei früher der Beruf gewählt worden, der zur Verfügung stand. Heute sei das anders.

„Wir leben damit, dass ich heuer drei ernst zu nehmende Bewerbungen für KFZ-Lehrstellen bekommen habe, wo wir zwei besetzen wollten“, sagt Wiesinger. Die Suche nach Serviceberatern und Kfz-Meistern sei noch schwieriger.