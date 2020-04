Diese Jobs gibt es in der Corona-Krise

Die behördlich verfügten Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben einen drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit ausgelöst. Es gibt aber auch Bewerber, die nun verstärkt gesucht werden - das sind vor allem Pflegekräfte, Ärzte und Angestellte im Lebensmittelhandel, wie laut Jobportal StepStone aus den Stellenausschreibungen in den Print- und Online-Medien im März hervorgeht.

Verglichen mit dem Vorjahresmonat liefen Mitarbeiter der Berufsgruppe Gesundheit, Medizin und Soziales heuer im März sogar den am Arbeitsmarkt so begehrten IT-Fachkräften den Rang ab. In dem Monat seien 2020 um 17 Prozent Stellen mehr ausgeschrieben gewesen als noch ein Jahr davor, teilte die Online-Jobbörse unter Verweis auf die aktuelle Auswertung am Donnerstag mit.

Gesundheitsberufe

Im IT-Bereich hingegen seien die Stellenausschreibungen um 27 Prozent gesunken. Insgesamt wurden im März zur Behandlung der Corona-Infektionen um 22 Prozent mehr Jobanzeigen für Allgemeinärzte, Lungenfachärzte und Ärzte der inneren Medizin veröffentlicht.

Auch für Pflege- und Arzthelferberufe wurden um 13 Prozent mehr Stellen inseriert, um die Kapazitäten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ausweiten zu können. Besonders intensiv war die Nachfrage nach Altenpflegern - die Zahl der ausgeschriebenen Stellen hat sich im März im Vergleich zum Vorjahresmonat fast verdoppelt.