Das große Job-Chaos: Wer suchet, der findet (nicht)

Passfehler

„Mismatch“, zu Deutsch „Passfehler“, heißt das Phänomen, wenn Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt auseinanderklaffen. Wenn also trotz hoher Arbeitslosigkeit Betriebe Hände ringend nach Personal suchen, weil jene, die zu haben sind, nicht jene sind, die sie benötigen.Aktuell stehen 360.000 beim AMS registrierte Arbeitslose 109.000 offenen Stellen gegenüber. Eine rein statistische Momentaufnahme. Sie zeigt aber, dass viele offene Stellen und hohe Arbeitslosigkeit kein Widerspruch sind. Vielmehr sind es Zeichen einer enorm hohen Dynamik am Arbeitsmarkt, der sich in einem beschleunigten strukturellen Wandel befindet.