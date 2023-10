Die Inflation machte Österreichs Haushalte ärmer

Mit 37 Prozent liege „der große Brocken“ der österreichischen Haushaltsvermögen noch immer auf Konten und Sparbüchern, sagte OeNB-Statistikdirektor Johannes Turner. Ein knappes Fünftel steckt in Wertpapieren, 15 Prozent in Altersvorsorgeprodukten und 23 Prozent in Beteiligungen etwa an GmbHs und Stiftungen.

Zinswende in Europa verteuert Kredite

Zu einem deutlichen Einschnitt an den Finanzmärkten kam es mit der Zinswende der Europäischen Zentralbank ab Mitte 2022. Fix-verzinsliche Wertpapiere wie Bankanleihen gewannen in Folge deutlich an Popularität, börsennotierte Aktien waren hingegen weniger gefragt.

Einen deutlichen Rückgang gab es wegen der höheren Zinsen auch bei den aufgenommenen Krediten, denn diese wurden deutlich teurer. Auf die strengeren Vergabekriterien für Immobilienkredite ist die Entwicklung laut Nationalbank kaum zurückzuführen. So zeige sich etwa in Deutschland seit der Zinsanhebungen ein sehr ähnliches Bild, auch ohne geänderte Vergabekriterien.