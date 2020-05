EZB-Chef Draghi behält Euro-Kurs genau im Auge

Der Euro hat in seinem Verhältnis zum US-Dollar in den vergangenen Wochen kräftig an Wert gewonnen. Schon mehrten sich die Stimmen aus Politik und Wirtschaft, dass ein teurer Euro die Konjunkturerholung in der Eurozone gefährden könnte. Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank ( EZB), sorgte am Donnerstag dafür, dass der Euro-Kurs etwas nachgab. Nach außen hin gab sich Draghi zwar gewohnt zurückhaltend. „Die Aufwertung ist ein Zeichen der Rückkehr des Vertrauens in den Euro“, sagte er etwa im Anschluss an die EZB-Sitzung. Er ließ allerdings auch verlauten, dass sich die EZB anschauen wird, ob die Aufwertung dauerhaft sei und ob es Einflüsse auf Wachstum und Preisstabilität gebe.