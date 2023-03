Expertinnen: Bankenregulierung ist nicht effizient genug

Die Bankenaufsicht sollte nach Einschätzung der deutschen Wirtschaftsweisen schneller auf neue Problemsituationen reagieren. Die aktuelle Art der Regulierung habe das Problem bei der Silicon Valley Bank (SVB) nicht aufgedeckt, weil es immer um Lehren aus der letzten Krise gehe, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch, Monika Schnitzer, am Mittwoch in Berlin.

Die Umsetzung sei wichtig, Banken müssten mit häufigen und zeitnahen Stresstests überwacht werden, so Schnitzer. Weniger Regulierung sei jedenfalls nicht der richtige Weg. Aktuell müsse überprüft werden, ob Staatsanleihen in Bank-Bilanzen wirklich kein Risiko darstellten und nicht doch mit Eigenkapital hinterlegt werden sollten.

Der Kollaps der kalifornischen Bank SVB hatte zuletzt das Eingreifen der Behörden und der US-Notenbank nötig gemacht, um ein Übergreifen auf andere Institute einzudämmen. In Europa musste die Schweizer Credit Suisse als Folge einer Vertrauenskrise gerettet werden.