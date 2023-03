Österreichs Banken sind bei Credit Suisse-Anleihen außen vor

Besitzer von AT1-Anleihen waren allerdings auch schon im Marktprospekt der Credit Suisse davon informiert worden, dass sie im Fall einer Abschreibung ihren Einsatz verlieren. „Bizarre, merkwürdige Parallelwelt, in der Aktieninhaber etwas bekommen und Besitzer von Hybdridanleihen leer ausgehen“, sagt BondAdviser-Manager John Likos.

Welche Finanzinstitute AT1-Anleihen halten, war bis Montag Mittag unklar. Die größten deutschen Finanzinstitute sind nach eigenen Angaben von den Verlusten durch die Abschreibungen von AT1-Anleihen der Credit Suisse nicht oder kaum betroffen. Das Engagement der Deutschen Bank bei AT1-Schuldtiteln der Credit Suisse sei „nahe Null“, teilte Deutschlands größte Geldhaus am Montag mit. Ihre Fondstochter DWS habe auch keine Exposure zu AT1-Schuldtiteln. Gleiches gelte für die Commerzbank und der Vermögensverwalter Union Investment.

In Österreich haben die größten Banken, darunter Raiffeisen Bank International und Bawag auf KURIER-Anfrage ebenfalls abgewunken, in AT1-Anleihen der Credit Suisse investiert zu sein. Die Erste Group hat ebenfalls keine AT1-Anleihen der Credit Suisse und auch sonst kein materielles Exposure gegenüber Credit Suisse. Zudem seien in den Publikumsfonds der Erste Asset Management keine AT1-Anleihen erlaubt.