Ex-Wirecard-Chef Braun wehrt sich gegen Befragung im Prozess

Im Prozess um die milliardenschwere Pleite des Finanzkonzerns Wirecard will sich der angeklagte, aus Österreich stammende, Ex-Chef Markus Braun nicht darauf festlegen, wann er sich zu den Vorwürfen äußert. Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm forderte am Donnerstag in der Verhandlung vor dem Landgericht München, zunächst müssten die Richter über seinen im Dezember eingereichten Antrag zur Aussetzung des Prozesses entscheiden. Die Richter wollen Braun fünf Tage lang befragen.

Er reagierte damit auf den Vorschlag des Vorsitzenden Richters Markus Födisch, bis zum 18. Jänner die Befragung des mitangeklagten Oliver Bellenhaus fortzusetzen und anschließend fünf Tage für Äußerungen und eine Befragung von Braun vorzusehen.

Braun muss sich auf eine eindringliche und langwierige Befragung zu seinen Unschuldserklärungen einstellen. Die Richter wollen fünf Prozesstage nur für Brauns Aussage und die anschließende Befragung des österreichischen Managers reservieren. Das kündigte der Vorsitzende Födisch am Donnerstag an. Demnach soll der des Milliardenbetrugs angeklagte Braun sich erstmals am 19. Jänner zur Sache äußern. Er steht seit 8. Dezember gemeinsam mit zwei Mitangeklagten vor Gericht.