Ewald Nowotny: "Die richtige Medizin ist Liquidität"

Wenn sie die Finanzkrise von damals mit der aktuellen Situation vergleichen: was wiegt schwerer?

2008 handelte es sich um eine sehr ernste Krise. Wir hatten in der Europäischen Zentralbank die Befürchtung, dass das Weltfinanzsystem zusammen brechen kann. Jetzt haben wir die Krise nicht aus dem Bankensystem heraus, sondern extern aus dem Gesundheitssystem. Damit ist die Unsicherheit viel größer. Aber die Reaktion muss im Prinzip dieselbe sein: man muss versuchen, wieder größere Sicherheit zu schaffen. Das heißt, die Finanzpolitik muss die nötige Liquidität bereitstellen. Die richtige Medizin ist also dieselbe wie damals.

Alleine der Staat Österreich stellt dutzende Milliarden Hilfen bereit. Sind die überhaupt leistbar?

Sicherlich, auch weil wir derzeit ein sehr niedriges Zinsniveau haben. Die Zinssätze der zehnjährigen Staatsanleihen sind negativ, das heißt, die Geldaufnahme ist sogar ein Geschäft für Österreich. Man darf aber in dieser Situation nicht nur Löcher stopfen, sondern muss auch überlegen, wie es längerfristig weitergeht. Das ist sicher noch ausbaufähig, weil wir darüber hinaus auch Strukturprobleme haben, etwa in der Automobilindustrie.

Was halten Sie von den wirtschaftlichen Maßnahmen der Bundesregierung?

Ich glaube, sie hat richtig gehandelt, weil sie sich mit voller Energie gegen die Krise wendet. Ich bin aber sehr skeptisch, was die Diskussion rund um die sogenannten Zombieunternehmen betrifft. Natürlich gibt es vielleicht einige Unternehmen, die ein falsches Geschäftsmodell haben. Aber das kann man nur in konjunkturell guten Zeiten bewerten. Jetzt Unternehmen, wie etwa die Stadthotellerie abzudrehen, wäre ein Rückfall in ein gefährliches Denken der 30er-Jahre. Das heißt, man wäre bereit, Konkurse und Massenarbeitslosigkeit zuzulassen, in einem blinden Vertrauen in die Dynamik des Marktes. Das hat sich damals als katastrophal erwiesen und würde es jetzt auch. Jetzt braucht man einen langen Atem, um Unternehmen längerfristig zu unterstützen. Erst in normalen Zeiten soll der Markt seine Selektion machen. Ich glaube aber, die Menschen haben aus der Geschichte gelernt.