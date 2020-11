EZB-Direktorin hält weitere Zinssenkung für möglich

Zu möglichen neuen Hilfsmaßnahmen der Notenbank sagte sie, vor jeder geldpolitischen Entscheidung stelle sich die EZB die Frage, was in der gegebenen Situation am geeignetsten sei. "Die Situation heute ist anders als im März. Das wird sich vermutlich in der Ausgestaltung der Instrumente widerspiegeln." Damals sei es zunächst darum gegangen, die Finanzmärkte zu stabilisieren. "Heute sind die Finanzierungsbedingungen hingegen historisch günstig."