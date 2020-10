EZB-Direktor: Krisen-Anleihenkaufprogramm wird immer wichtiger

Aus Sicht von EZB-Direktor Yves Mersch spielt das Krisen-Anleihenkaufprogramm der Euro-Notenbank in der Geldpolitik inzwischen eine immer größere Rolle. Das "PEPP" getaufte Programm habe in der Viruskrise einen Renditeanstieg bei Staatsanleihen bekämpft und so eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen für Haushalte, Unternehmen und Banken verhindert, sagte Mersch am Montag auf einer Finanzveranstaltung.

"Mit der Stabilisierung der Börsen und dem geringer werdenden Risiko der Fragmentierung ist die Rolle des PEPP für die Lockerung unserer geldpolitischen Ausrichtung und die Unterstützung der Inflation nun wichtiger geworden", sagte er. Gleichwohl blieben die Käufe ein Sonderinstrument, das an die Pandemie geknüpft sei.