Europa mit kleinen Schritten auf der digitalen Aufholjagd

Nur in Trippelschrittchen kommt man voran: Heute segnen die 27 EU-Wirtschaftsminister (in Österreich auch das Bundeskanzleramt und die für den 5-G-Bereich zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger) die jüngsten EU-Ratsschlussfolgerungen ab. 24 Seiten auf den Punkt gebracht: Gefordert wird, dass die Digitalisierung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen in der EU mit größter Anstrengung voranzutreiben sei. Anliegen Österreichs ist es dabei besonders, alle ländlichen Gebiete ebenfalls mit der neuesten Infrastruktur auszustatten und zu vernetzen.