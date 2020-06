Ankündigungsriesen und Umsetzungszwerge

Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) attestiert Österreich in seinem gestern präsentierten Bericht eine im internationalen Vergleich „solide Performance“. Das Ziel im Bereich Forschung, Technologie und Innovation (FTI) „aus der Mittelmäßigkeit zum Innovationsleader“ aufzusteigen, sei aber nicht erreicht worden.

Der Ratsvorsitzende Hannes Androsch führt das auf fehlenden politischen Willen zurück, dabei könne der Bereich gerade in der Bewältigung der Corona-Krise eine wichtige Rolle spielen. Das passende Motto dabei sei aber nicht „koste es, was es wolle“, sondern „alles was nötig ist“. Während Österreich bei der Standortattraktivität, der internationalen Vernetzung sowie der Finanzierung und Leistungsfähigkeit von FTI in bestehenden Unternehmen sehr gut aufgestellt sei, ortet der Rat in anderen Feldern „Luft nach oben“.