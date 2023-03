EuGH-Urteil im Diesel-Skandal wird zu neuer Klagewelle führen

Bei Fahrlässigkeit des Herstellers Anspruch auf Schadenersatz

Thermofenster wurden auch von anderen Herstellern standardmäßig eingesetzt. Da sich das EuGH-Urteil auf unzulässige Abschalteinrichtungen allgemein bezieht, könnte es auch auf andere Funktionalitäten in der Abgastechnik von Diesel-Autos übertragbar sein, die derzeit von Gerichten unter die Lupe genommen werden.

„Es bedarf daher nicht - wie beim Motor EA 189 von VW - einer arglistigen Irreführung von Behörden oder Käufern um Schadenersatz zu bekommen. Vielmehr kann man auch bei Fahrlässigkeit des Herstellers diesen auf Schadenersatz in Anspruch nehmen,“ sagt Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines (VSV). „In einem solchen Fall von fahrlässiger Schädigung verjähren Ansprüche nach österreichischem Recht nicht wie bei Arglist binnen 30 Jahren, sondern bereits binnen drei Jahren ab Kenntnis von Schaden und Schädiger. Also in der Regel wohl ab heute in drei Jahren.“

Weiters hat der EuGH auch festgehalten, dass der vom nationalen Richter festgesetzte Ersatz in Anwendung des Effektivitätsgrundsatzes dem erlittenen Schaden angemessen sein muss.

„Das stellt die vom deutschen Bundesgerichtshof (BGH) angewendete Methode, vom Kaufpreis des Fahrzeuges einen Nutzungsersatz für gefahrene Kilometer abzuziehen, in Frage, denn je länger Gerichtsverfahren dauern, desto weniger bekommt der Geschädigte gegen Rückgabe des Fahrzeuges ersetzt,“ hält Kolba weiters fest.