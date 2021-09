Dieselgate: „Thermofenster“ widersprechen dem EU-Recht

Europas Autobauer müssen sich jetzt ganz warm anziehen. Denn im Streit um mutmaßlich illegale Abschaltvorrichtungen („Thermofenster“) in Dieselfahrzeugen hat der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag sein Gutachten vorgelegt. Laut Generalanwalt sind diese Thermofenster „unionsrechtswidrig“ und ein solches Fahrzeug sei „nicht vertragsmäßig“.

„Der Generalanwalt ist zu hundert Prozent unserem Rechtsstandpunkt gefolgt. Fahrzeuge mit einem Thermofenster haben somit einen schweren Mangel“, sagt Anwalt Michael Poduschka zum KURIER. „Wenn ein Thermofenster in ein Fahrzeug eingebaut ist, dann funktioniert die Abgasreinigung nur vier Monate im Jahr.“ In der übrigen Zeit fährt das Fahrzeug im „Schmutzmodus“.