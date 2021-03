EU: Start-up-Gründung um 100 Euro in 24 Stunden

Heute, Freitag, findet in Brüssel der „Digital Day“ statt. Dabei werden Vertreter aller EU-Staaten eine Start-up-Offensive verkünden. Das Ziel: Europa soll zu einem globalen Zentrum für Start-ups werden. Momentan fährt der Zug in die andere Richtung: Neun von zehn Start-ups scheitern. Mangels Kapital oder auch wegen des Amtsschimmels.

Die Start-up-Musik spielt anderswo: In den USA und Südostasien. Künftig soll es deshalb in der gesamten EU möglich sein, ein Start-up unbürokratisch und online innerhalb von 24 Stunden zu gründen. Die Gründungsgebühren sollen laut der heutigen Deklaration dazu nicht mehr als 100 Euro betragen. Start-ups soll auch die Ausgabe von Aktienoptionen ohne Stimmrecht ermöglicht werden, damit sie rasch zu Kapital kommen. Und Drittstaaten-Angehörige sollen rascher zu Aufenthalts-Visa in der EU kommen.