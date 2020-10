Juristen üben Kritik an Austria Limited

Umfahrer schlägt aber überhaupt einen neuen Weg vor: „Man könnte sich überlegen, das Mindest-Stammkapital der normalen GmbH generell auf 10.000 Euro abzusenken.“

Die „gründungsprivilegierte“ GmbH könne man auch in diese aufgehen lassen. „Denn die ist rechtlich nicht ideal. Niemand weiß bisher, was passiert, wenn nach zehn Jahren ein Gründer da nicht auf 35.000 € aufstocken kann. Das Thema könnte man sich so also sparen. Und zusätzlich kann man über Adaptierungen im Gesellschaftsrecht den Gründern entgegenkommen.“

Kein "Markt" für die Limited

Unterstützung dürfte Umfahrer dabei von Anwälte-Vizepräsident Bernhard Fink erhalten. „Es wäre viel vernünftiger, man erleichtert die Gründung der bestehenden Kapitalgesellschaften. Die Austria Limited wird der Markt nicht annehmen“, so Fink unlängst im KURIER.

Dass die Dauer einer GmbH-Gründung zu lange dauere weist Umfahrer zurück: „Bei der Gründung einer seriösen Firma gibt es eine Vorbereitungsphase, um Konsens über den Gesellschaftervertrag zu erzielen. Da ist Geschwindigkeit nicht das richtige Thema.“ Danach würde die Dauer der GmbH-Gründung zwischen drei und fünf Tagen liegen.