Nur noch 5.000 Euro Einlage: Firmengründer sollen es einfacher haben

Umfahrer plädiert im Gegenzug dafür, das Mindeststammkapital der normalen GmbH generell (von 35.000) auf 10.000 Euro abzusenken. Im Justizministerium betont man gegenüber dem KURIER, dass man Regelungen schaffen wolle, „die Rechtssicherheit bieten und den Schutz der Gründer, der Arbeitnehmer, aber auch der Gläubiger nicht vernachlässigen“. Österreich habe ein international anerkanntes hohes Niveau an Transparenz und Rechtssicherheit. „Und diesen Ruf werden wir erhalten, damit Österreich als Standort attraktiv wird und bleibt“, so das Ministerium. Zudem wird betont, dass die letzte große Reform im Kapitalgesellschaftsrecht bereits mehr als 100 Jahre her sei.