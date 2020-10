Neue „Limited“ für Gründer: Experten fürchten „Rohrkrepierer“

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) pusht das Thema, sie tritt für eine rasche Umsetzung der „Austria Limited“ ein. Auch die zuständige Justizministerin Alma Zadic von den Grünen sieht nach Gesprächen mit Vertretern der Start-up-Szene Bedarf, will aber sichtlich keinen Schnellschuss verantworten, der nach hinten losgehen könnte. In ihrem Haus spricht man von einer „hochkomplexen Materie“, das Projekt dürfte also noch längere Zeit in Anspruch nehmen.