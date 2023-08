EU-Kommission deckte vor Jahren österreichisches Zinskartell auf

Die Hypo Alpe Adria Bank-Skandal

Den bisher größten Skandal legte aber die frühere Kärntner Hausbank Hypo Group Alpe Adria hin. Sie war im Jahr 2007 an die deutsche BayernLB verkauft worden. Vor allem die dubiose Expansion und faule Kredite am Balkan brachten das Kreditinstitut am Ende in völlige Schieflage. Die Bank wurde im Dezember 2009 von der Republik Österreich notverstaatlicht, um eine Insolvenz und damit ein Erdbeben am heimischen Finanzsektor zu vermeiden. Die diversen früheren Vorstände der Skandalbank wurde in mehreren Prozessen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Banklizenz wurde im Oktober 2014 zurückgelegt und das Institut wurde als „Heta Asset Resolution“ bis Ende 2021 abgewickelt. Dem Steuerzahler blieb ein Schaden in Höhe von 9 Mrd. Euro.