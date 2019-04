EU-China-Gipfel: Drachenzähmen leicht gesagt, schwer getan

Im Animationsfilm „ Drachenzähmen leicht gemacht“ bändigt der Junge Hicks die fliegenden Ungeheuer, indem er ihr Zutrauen gewinnt.

In der Realität erweist sich das Bändigen des chinesischen Drachens als erheblich schwieriger. Vor dem EU-China-Gipfel heute, Dienstag, in Brüssel, ist nicht einmal sicher, ob die EU und China sich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Vieles an Verbesserungen hat China in den vergangenen Monaten versprochen. Gehalten wurde davon bisher wenig. Mehrere EU-Staaten blockieren deshalb und machen Druck: Eine gemeinsame Unterschrift gibt es heute nur, wenn die Führung in Peking sich auf die europäischen Forderungen zubewegt.