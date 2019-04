"Europa war zu lange geblendet von Chinas goldglänzendem Markt"

Vieles hat China versprochen, wenig wurde davon gehalten. Länger will die EU nun nicht mehr warten und droht vor dem für Dienstag angesetzten EU-China-Gipfel in Brüssel mit einem Eklat: Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen die gemeinsame Abschlusserklärung nicht unterschreiben, wenn China sich nicht auf die europäischen Forderungen zubewegt. Was die EU will und was sie fürchtet, erklärt China-Experte Thomas Eder ( Mercator Institute for China Studies) im KURIER-Interview.



KURIER: Tritt Europa gegenüber China zu weich auf? War Europa, wie es Frankreichs Präsident Macron formuliert, „naiv“?

Thomas Eder: Es hat lange gedauert, bis man in Europa die neue Lage in China nachvollzogen hat: China hat den Öffnungs- und Reformprozess eingebremst. Es fährt in der Industriekonkurrenz mit Ansage und chinesische Unternehmen versuchen europäische Hochtechnologie aufzukaufen und Konkurrenten auch mit unfairen Wettbewerbsvorteilen auszustechen. Und ganz nebenbei ist auch die politische Repression in China wieder stark hochgefahren worden. Die EU hat nun reagiert – etwa im Handelsbereich, 2016 mit der Nicht-Anerkennung Chinas als Marktwirtschaft sowie mit WTO-Reformvorschlägen und mit einer neuen Gesetzgebung bei Investitionen. Zudem will man bei öffentlichen Ausschreibung nachziehen und chinesische Angebote mit Strafzahlungen verschlechtern, wenn die entsprechenden Sektoren für europäische Firmen in China nicht offen stehen oder diese dort diskriminiert werden.