China gegen EU: Auf der Suche nach Waffengleichheit

Schlussfolgerung für die Industrie: Entweder China unterzeichnet das Agreement oder man müsse einen Plan B entwickeln. Neumayer: „Wenn europäische Unternehmen außerhalb des Binnenmarktes wettbewerbsfähig bleiben sollen, müsste man in diesem Fall darüber nachdenken, diesen künftig ebenfalls Beihilfen zu gewähren.“

Besonders sauer stößt der Industrie schließlich noch die Wettbewerbssituation in Sachen Klimaschutz auf. „Die EU hat ihren Anteil an den weltweiten Treibhausgasen auf zehn Prozent zurückgeschraubt,“ heißt es in der Analyse. Pro Person und Jahr würden in China rund 7,5 Millionen Tonnen CO 2 ausgestoßen werden, in der EU betrage der CO 2 -Austoß pro Kopf und Jahr 6,8 Millionen Tonnen.