Neue Töne der EU gegenüber China

Großer Bahnhof für Chinas Staatschef in Rom: Während Xi Jingping am Freitag von der italienischen Staatsführung hofiert wurde, brüteten die 28 europäische Staats- und Regierungschefs in Brüssel beim EU-Gipfel über der Frage: Wie wird sich die EU künftig gegenüber der aufgestiegenen Weltmacht positionieren?

Denn nach jahrelangen Appellen an geschäftliche Fairness, nach fruchtlosem Hoffen auf liberalerem Marktzugang für europäische Firmen in China zieht man in Brüssel den Schluss: Die EU braucht gegenüber China eine Strategie.