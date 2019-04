Partner oder Rivale: War die EU gegenüber China zu weich?

Georg Zanger, Rechtsanwalt und Präsident der Austrian Chinese Business Association

Die EU hat gemeinsam mit anderen westlichen Staaten China gedrängt, der WTO beizutreten. Die Einführung profitorientierter freier Marktwirtschaft war die Voraussetzung. Das Interesse des Westens war von Anfang an davon bestimmt, den chinesischen Markt für ihre Produkte nützen zu können. Gleichzeitig diente China als Werkbank mit billigen Arbeitskräften.

Tatsächlich gelang das auch wegen der damals noch bestehenden technischen und technologischen Überlegenheit unserer Produkte. Vor allem die Autoindustrie profitierte davon. Chinesische Produkte konnten sich nur mit ihren billigen Waren durchsetzen, waren aber großteils qualitativ unterlegen. Es gab praktisch mit wenigen Ausnahmen wie Z. B. Haier keine internationalen chinesischen Marken, die sich bei uns durchsetzen konnten. Mit Beginn der Zulassung von Investitionen chinesischer Privatunternehmen im Ausland hat sich das geändert.

Chinesische Produkte wurden konkurrenzfähig und begannen vor allem im technologischen und Telekom-Bereich unsere Produkte in Qualität zu überholen. Gleichzeitig wurde der M&A Markt durch chinesische Investoren belebt und aufgewertet. Ähnlich dem Verhalten anderer ausländischen Großinvestoren ließen sich chinesische Unternehmer Förderungen und Sonderrechte als Bedingung für den Kapitaltransfer bezahlen, die ihnen auch oft gewährt wurden.

Dass Großinvestitionen auch gesellschaftliche Bedeutung und Macht erhalten ist allen weltweit vergleichbaren Vorgängen gleich und keine chinesische Spezialität.

Die EU und ihre Staaten haben jedenfalls von den chinesischen Investitionen profitiert. Viele Unternehmer konnten Höchstpreise für ihre Unternehmen erzielen, einige wurden so von der Insolvenz gerettet.

Insbesondere in Österreich konnten neue Arbeitsplätze geschaffen werden (zB. Bei FACC). Die Wirtschaft wurde angekurbelt. So hat der Hafen in Pirrhäus unglaubliche Zuwachsraten an Produkten und Umsatz. Zusammenfassend hat die EU richtig gehandelt, chinesische Investitionen zuzulassen und zu fördern.

Dass der Wettbewerb einigen Unternehmen zu schaffen macht, ist eine der bürgerlichen Wettbewerbswirtschaft grundeigene Eigenschaft und macht unsere freie Marktwirtschaft aus.

Die EU braucht die VR China für ihre eigenen Konkurrenzfähigkeit insbesondere im neuen Wirtschaftskrieg mit den USA. Insbesondere auf Drittmärkten wie Afrika ist dringend eine Kooperation anzuraten, die europäischen, auch österreichischen Unternehmen neue Chancen bietet.

Die EU muss dem Druck aus den USA im eigenen Interesse Paroli bieten, um nicht letztlich im Wettbewerb des Triangel USA/ EU/ CHINA unterzugehen. Die Eigenständigkeit der EU wird sich gerade jetzt in ihrem Verhalten zu Huawei und deren 5G Lösung beweisen müssen. Erkennt die EU nicht, dass die USA mit ihren Erpressungstouren nur die eigene, nicht aber unsere Europäische Wirtschaft protegiert, wird sie schwere Nachteile erleiden.

Fazit: Die EU hat im Sinn der Globalisierung richtig gehandelt, die VR China als gleichwertigen Wirtschaftspartner wie andere Drittstaaten, insbesondere die USA, anzuerkennen. Die EU-Staaten haben sowohl durch den Absatzmarkt China als auch chinesische Investitionen bei uns profitiert. Die EU darf auf keinen Fall dem US-Druck nachgeben und den Wirtschaftskrieg gegen China-wie zB. gegen Huawei-unterstützen. Sie riskiert, das nächste "Target" der Trump-Administration zu werden.

Das Kartellrecht, die Fusionskontrolle und der IP-Schutz (für geistiges Eigentum) reichen als Schutzmechanismus unserer Wirtschaft aus. Es ist aber legitim, für bessere Investitionsbedingungen Europäischer Unternehmen in China zu kämpfen. Die WTO- und UNO-Normen sind dabei in jedem Fall zu beachten. Jede Ausgrenzung von China schadet unserer eigenen Wirtschaft.