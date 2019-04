"China ist gerade dabei, uns zu überholen"

Chinas Industriestrategie sagt klar: Wir wollen euch ablösen. Wie wehrt man sich dagegen?

China hat dieses „Made in China-2025-Konzept“, wo sie in zehn Sektoren Hochtechnologie und Weltführer sein wollten, etwa in der Robotik, in der Gesundheitstechnik, der Künstlichen Intelligenz, der Luftfahrt usw. Dort pumpt China enorme Forschungs- und Entwicklungsmittel hinein und sie holen mächtig auf. Sie sind dabei, uns einzuholen und zu überholen.

In Europa klingeln jetzt ja auch die Alarmglocken, was die Künstliche Intelligenz angeht. Wir reden mittlerweile auch von Europäischer Industriepolitik und darüber, ob wir bestimmte Themen nicht ganz anders bedienen als bisher, ob wir nicht in bestimmten Bereichen strategisch Weltspitze sein müssen.

In der Tat brauchen wir zwei oder drei neue Airbus-Projekte. Airbus war das gemeinsame europäische Projekt, sich in der Luftfahrt zu behaupten. Ohne den Airbus würden wir heute alle Boeing kaufen. Man braucht bei der Energietechnologie, bei der Künstlichen Intelligenz; Biotechnologie bracht man ein europäisches Leuchtturmprojekt. Ein, zwei Highlights würde den Europäern guttun und uns auf Augenhöhe halten mit China und den USA.

Ist jetzt der Zeitpunkt, wo Europa noch gegensteuern kann?

China ist zweifellose die neue Weltmacht, in zwei Jahrzehnten wird China die Nummer 1 sein, größer als die USA: China greift mit der Seidenstraße nach Europa aus und breitet so seinen Einflussbereich aus. Die EU ist stark genug, wenn sie mit einer Stumme spricht. Wir sind ein mächtiger, selbstbewusster Wirtschaftsblock, wir müssen auch ein politischer Block werden, um von Peking Gegenseitigkeit und fairen Wettbewerb einzufordern.

Wie reagiert China, wenn sich Europa selbstbewusst auf die Füße stellt?

Offiziell zeigt man sich enttäuscht, teils sogar beleidigt. Aber im Kern ist den Machthabern in Peking schon bewusst, dass die ein unfaires Spiel spielen. China weiß, dass es eine Bringschuld hat nach den Regeln der WTO und unsere Standards anzuerkennen. Sie versprechen viel, machen aber nicht viel.

Beim EU-China-Gipfel soll das deutlich gemacht werden: Die Zeit der Versprechung ist vorbei, ansonsten werden wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Zeit ist günstig. China will und darf die Schlacht nicht auch noch in Europa verlieren, nachdem die Schlacht in den USA schon verloren ist. Washington sieht China als Feind. Europa sieht China noch als Wettbewerber und nicht als Feind.