Ermittlungen gegen weltbekannte Modemarke wegen Zwangsarbeit

In Kanada hat die Aufsichtsbeh├Ârde f├╝r verantwortungsvolles Wirtschaften (Core) am Dienstag Ermittlungen gegen die kanadische Niederlassung von Ralph Lauren eingeleitet, weil das Modeunternehmen in seinen Lieferketten mutma├člich die Verrichtung von Zwangsarbeit durch Uiguren in China unterst├╝tzt. Sie habe entschieden, "dass die Beschwerde gegen Ralph Lauren eine Untersuchung rechtfertigt", sagte Sheri Meyerhoffer, Ombudsfrau der Aufsichtsbeh├Ârde.