Fashion Week: Große Namen wie Ralph Lauren fehlten

Designer Tom Ford ist Vorsitzender Modevereinigung CFDA, die die Organisation leitet, und hat Verständnis für die Abwanderung und individuellen Termine seiner Kollegen. Kein Wunder, hatte der Designer doch selbst als einer der ersten schon im Jahr 2015 in Los Angeles statt im Big Apple eine Show gezeigt. „Wir werden alle amerikanischen Designer in den Kalender aufnehmen, unabhängig vom Standort oder dem Veröffentlichungsdatum der Kollektion“, so Ford. Und weiter: „In den letzten Jahren haben sich viele unserer Mitglieder dafür entschieden, in Europa, Asien und anderen wichtigen Märkten zu zeigen. Die Ereignisse des vergangenen Jahres haben die Notwendigkeit von Flexibilität innerhalb des Modesystems nur noch deutlicher gemacht.“

Die Städte New York, Paris, Mailand und London, in denen die bekanntesten Fashion Weeks abgehalten werden, verlieren laut dem Nachrichtendienst Bloomberg durch die virtuellen Schauen bis zu 600 Millionen Dollar an Einnahmen. Die Luxushotels in N.Y waren während der Modewoche stets ausgebucht, freie Plätze in den besten Restaurants Mangelware und die modeaffinen Besucher kauften brav die exklusivsten Läden leer. Tom Ford hofft im September wieder auf Modeschauen mit Publikum.