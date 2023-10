Das "goldene Jahrzehnt" von Erdgas ist vorbei

Die Kehrtwende kam mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: Höhere Preise, teils weniger Nachfrage und ein Imageschaden, auch was die Zuverlässigkeit betrifft. In Europa kommt es seitdem durch einen beschleunigten Ökostrom-Ausbau, zu einer schnelleren Abkehr von Gas.

Mehr Verbrauch in China

Der weltweite Verbrauch nahm 2022 um 1,5 Prozent ab, das entspricht etwa dem Rückgang in Folge der Finanzkrise 2008 oder auch der Corona-Pandemie. Im laufenden Jahr wird er voraussichtlich stabil bleiben und insgesamt langsamer ansteigen, bis 2026 um etwa 1,6 Prozent pro Jahr. Die Nachfrage steigt vor allem in Afrika, dem Nahen Osten, und Teilen Asiens, während sie in Europa und Nordamerika sinken dürfte. Etwa die Hälfte des Verbrauchsanstiegs dürfte alleine auf China entfallen.

