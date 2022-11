Einfamilienhäuser heuer deutlich teurer und weniger gefragt

Die Verkäufe von Einfamilienhäusern lagen im 1. Halbjahr 2022 auf dem tiefstem Niveau seit 2014, gleichzeitig sind die Preise nochmals deutlich gestiegen, rechnet heute der Makler Remax vor. Demnach kostete heuer ein Einfamilienhaus im Schnitt 347.313 Euro, im Jahresvergleich ein Plus von 13,1 Prozent. Im Fünfjahresvergleich haben die Preise gar um 55,5 Prozent angezogen. Am billigsten sind Einfamilienhäuser weiterhin im Burgenland und in der Steiermark.