Wohnungskauf für viele nicht mehr finanzierbar

Leistbarkeit der Haushalte nimmt ab

Auch Jasmin Soravia, geschäftsführende Gesellschafterin bei Kollitsch & Soravia Immobilien, beobachtet, dass die Leistbarkeit der Haushalte abnimmt. „Manche Käufer sagen, dass sie nun doch keine Finanzierung mehr bekommen.“ Das zeigt auch die Statistik: Seit August – mit 1. August sind die neuen, strengeren Kreditrichtlinien in Kraft getreten – geht die Vergabe neuer Kredite deutlich zurück, meldet die Oesterreichische Nationalbank. Wer sich die große Investition eines Immobilienkaufs zur Eigennutzung momentan nicht leisten kann, wartet ab oder weicht aus: in Richtung günstigerer Gebrauchtimmobilien – vor allem im Einfamilienhausbereich – oder ins Mietsegment, geht aus dem EHL Wohnungsmarktbericht hervor.

Preiszuwächse flachen sich ab

Diese Entwicklung wird sich mittelfristig preislich niederschlagen, ist für Experten absehbar. „Es ist damit zu rechnen, dass sich die Preiskurve in den nächsten Monaten deutlich abschwächen wird und in einzelnen Regionen mit Preisrückgängen zu rechnen ist“, erwartet Remax-Geschäftsführer Reikersdorfer. Wie so oft ist auch jetzt Lage (fast) alles. In guten und sehr guten Lagen werden die Kaufpreise weiter leicht zulegen oder auf hohem Niveau stagnieren. „Etwas schwächer ist die Preistendenz in Randlagen mit weniger guter Infrastruktur“, steht im aktuellen EHL-Marktbericht. Künftig werden vor allem kostengünstige Objekte gefragt sein. Laut Engel & Völkers sei eine Abflachung der Preiszuwächse zu erwarten, was zu einer Rückkehr zu einem ausgeglichenen Immobilienmarkt mit gesunden Verhältnissen führen wird.