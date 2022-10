Trendwende: Dämpfer nach starkem Preisanstieg am Immobilienmarkt

Die Preise gingen der Auswertung zufolge heuer in den ersten sechs Monaten noch in allen Bundesländern nach oben, am stärksten in Wien (plus 16,9 Prozent), im Burgenland (plus 16,7 Prozent) und in Oberösterreich (plus 11,5 Prozent).

Ein Viertel aller Wohnungen kostete unter 157.000 Euro, das teuerste Viertel mindestens 345.000 Euro. Der Preisaufschlag für einen Erstbezug auf eine Bestandswohnung verringerte sich von 36,2 auf 34,3 Prozent. Insgesamt wurden heuer von Jänner bis Juni 26.262 Wohnungen verkauft - das waren den Angaben zufolge um 0,4 Prozent (96 Einheiten) mehr als in den Rekordjahren 2021 und 2018. Die Entwicklungen in den Bundesländern seien dabei aber "völlig unterschiedlich" gewesen.