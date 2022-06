Immobilienpreise: Die fetten Jahre sind bald vorbei

Vor allem für Immobilienkäufer, die nur über ein Eigenkapital verfügen, wird es in Zukunft nur schwer möglich sein, Wohnraum zu kaufen. Ab August muss in Österreich der Käufer einer Wohnimmobilie, der dafür einen Kredit benötigt, mindestens 20 Prozent des Kaufpreises (inklusive der Nebenkosten) in Form von Eigenkapital nachweisen können. Die Kreditrate darf außerdem höchstens 40 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens ausmachen und die Laufzeit der Finanzierung 35 Jahre nicht übersteigen.

Die Festsetzung einer notwendigen Eigenkapitalquote durch die Nationalbank hat das Interesse an Bausparkrediten deutlich gesteigert. Bei der Raiffeisen-Bausparkasse hielt die starke Nachfrage im ersten Halbjahr an. Es kam sogar noch einmal zu einer Steigerung. Von Jänner bis Mai 2022 beliefen sich die Finanzierungen auf 781 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum lag das Volumen bei 674 Millionen Euro.