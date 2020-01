Ein Milchbauer als Stromlieferant

„Milchwirtschaft heißt: 365 Tage im Jahr zu arbeiten. Da gibt es keinen Urlaub, kein Wochenende“, sagt er. Allein werde er das also nicht schaffen können. Und mit 30 Kühen sei der Betrieb zu klein, um sich Mitarbeiter leisten zu können. Ganz abgesehen davon, dass landwirtschaftliche Arbeit als wenig attraktiv gelte. Mitarbeiter seien daher kaum zu finden.

„Ich müsste den Betrieb also vergrößern. Aber Investitionen in neue Stallungen und Rinder rechneten sich nicht.“ Die Baukosten steigen von Jahr zu Jahr. Der Milchpreis aber ist von umgerechnet 42 Cent vor dem EU-Beitritt Österreichs auf 36 bis 37 Cent je Liter gefallen. Kein Wunder also, dass viele Landwirte in der Umgebung zugesperrt haben oder auf Nebenerwerb umgestiegen sind. Die wenigen, die noch weitermachten, haben die Erträge allerdings kräftig gesteigert. Heute produzieren fünf bäuerliche Betriebe so viel Milch wie früher 30, erläutert Georg Unterhuber.

Expansion aber war für Unterhuber kein Thema. „Wir sind mit der Milchwirtschaft am Plafond angekommen. Wir können nicht erweitern, weil wir keine Arbeitskräfte zur Verfügung haben“, beschreibt der Jungbauer die Situation. Innovation war also gefragt – „untypisch für Bauern“, wie Georgs Vater meint. Es sei ein altes Leiden der Bauern, dass sie immer so weitermachen wollten, wie gewohnt.

Georg Unterhuber aber dachte nie so. Er begann schon vor fünf, sechs Jahren, Alternativen zu suchen.