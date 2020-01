Köstinger: "Früher war ein Stück Fleisch wirklich etwas wert"

Die durchschnittliche Betriebsgröße ist im Vergleich zu Deutschland etwa ein Zehntel. Liegt es daran?

Wir verfolgen eine andere Politik, wir wollen bei uns keine großen Agrarfabriken. Das Problem ist, obwohl wir so ein starkes Bekenntnis zu bäuerlichen Landwirtschaft haben, schaffen wir es nicht, den Wandel aufzuhalten. Ich war lange im EU-Parlament und kenne die Ausrichtung der Agrarpolitik der einzelnen Länder gut. Wir haben in Österreich immer wieder reformiert, in Bildung investiert. Wir sind wahrscheinlich eines der Länder, das am meisten auf Betriebskooperationen setzt, auf Diversifizierung. Ein großes Thema ist die Lebenssituation der Bauern selbst.

Gemäß dem TV-Format " Bauer sucht Frau"?

Der Preisdruck macht etwas mit den Familien, da gehen Ehen auseinander, weil es sich hinten und vorne nicht mehr ausgeht. Den gesellschaftlichen Wandel machen die Bauern ja auch mit. Nirgendwo ist die Familie so wichtig wie auf den Höfen. Speziell die Frauen spielen eine unglaubliche Rolle in Österreich. Fast 35 % unserer Betriebsführer sind Frauen. In Irland sind es 2 oder 3 Prozent. Unsere Frauen tragen die Betriebe und entwickeln sie weiter, mit Urlaub am Bauernhof, mit der Direktvermarktung, aber auch mit Greencare.

Was ist Greencare am Bauernhof?

Das sind Bauernhöfe mit einem aktiven Betrieb, die eine soziale Dienstleistung anbieten wie Altenpflege und Kinderbetreuung. Die Höfe sind zertifiziert und an hohe Auflagen gebunden.

In der EU stehen weitere Kürzungen des Agrarbudgets von bis zu 120 Millionen pro Jahr nur für Österreich an. Wie passt das zusammen mit der Green Deal-Strategie der neuen EU-Kommission, alles nachhaltiger und grüner machen zu wollen?Der Vorschlag ist noch von der Juncker-Kommission gekommen. Der neue EU-Agrarkommissar hat, wenn auch etwas verklausuliert, genau das kritisiert. Er hat bei seinem Besuch in Österreich klar gemacht, dass er gegen Kürzungen im Agrarbereich ist. Es wird Finanzmittel für den Green Deal geben. Es macht Sinn, einen stärken Fokus auf Klima- und Umweltschutz bei der Landwirtschaft zu legen, so wie wir das in Österreich schon lange tun. Für mich müssten die Mehrleistungen der Landwirtschaft stärker unterstützt werden. Das ist eine Leistung an der Gesellschaft. Etwa, dass sie rund um die Äcker Blühstreifen belassen müssen, was für die Bauern derzeit ein unglaubliches Reizwort ist.