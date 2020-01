Brandenburger Bauer: „Können die Stadt nicht mehr ernähren“

Er hätte überhaupt kein Interesse mehr daran, Tiere zu halten. Zu unsicher, sagt er. Dauernd würde die Politik neue Vorschriften machen, die Landwirte müssen die Ställe umbauen, haben die Investitionen noch nicht verdient, da kommen schon die nächsten neuen Vorschriften.

Ohne Fördergeld geht gar nix

Ohne Förderungen aus Brüssel geht aber auch bei den Großbauern in Brandenburg nichts. Die Agro Farm Nauen von Peters bekommt rund ein halbe Million Euro im Jahr. In Brandenburg bekommen Landwirte 175 Euro pro Hektar, bei Einhaltung bestimmter Auflagen bis zu 250 Euro, rechnet Peters vor. Ohne Förderungen könnten die meisten gleich zusperren. Economies of Scale hin oder her.

Kleinere Höfe, die es in Deutschland vor allem noch in Bayern und Baden-Württemberg gibt, sterben laut Peters aus. „Ob man sich jetzt als GmbH, Holding oder Genossenschaft zusammenschließt, man hat aufgrund der Betriebsgröße bessere Chancen. Die Zeiten, in denen ein Betrieb mit 20 Hektar noch eine ganze Familie ernähren konnte, sind einfach vorbei.“