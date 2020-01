Waldviertler Landwirt: „Ich denke ans Aufgeben“

Die knapp 200 Einwohner zählende Ortschaft Brand bei Zwettl im niederösterreichischen Waldviertel ist einigen vielleicht noch ein Begriff. Vor genau 14 Jahren lag in einem benachbarten Waldstück die aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien gestohlene – fast 50 Millionen Euro teure – Saliera vergraben. Kurze Zeit später versuchte man, den durch den internationalen Medienrummel weltberühmt gewordenen Fundort touristisch zu vermarkten. Doch inzwischen ist längst wieder Alltag eingekehrt. Über das wertvolle Salzfass redet keiner mehr. Was die meisten Bewohner interessiert, sind Themen wie Klimawandel, Borkenkäfer-Plage oder Bauernsterben.