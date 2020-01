Bauer sucht Zukunft: Zwang zum Wachstum

Österreich ist kein Einzelfall, wie die Zahlen aus Deutschland zeigen. Beim nördlichen Nachbarn ist die Entwicklung fast ident. Viele Betriebsschließungen bis zum Jahr 2000, danach deutlich weniger.

Dass die Entwicklung in den beiden Saaten nahezu gleich verläuft, muss niemanden verwundern. Es gibt eine gemeinsame Agrarpolitik in der EU. Die Höhe der Agrar-Förderungen wurde von der EU festgelegt. Das Ziel war klar definiert: Die Versorgung der Bevölkerung mit günstigen Lebensmitteln. Das hat natürlich direkte Auswirkungen auf die bäuerlichen Einkommen.

In Österreich sind die Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe in den vergangenen Jahren nicht gestiegen. 2015 gab es sogar deutliche Einkommensverluste. Ernteausfälle wegen Trockenheit, extreme Niederschläge und Schädlingsbefall häufen sich. Dazu kommt die Konkurrenz aus dem Ausland. In Ungarn, Rumänien, Polen oder der Tschechei wird billiger produziert. Oft auch noch mit niedrigeren Standards etwa in der Tierhaltung.

Die Kosten im Agrarbereich etwa für Maschinen oder Düngung sind aber sehr wohl gestiegen. Die Rechnung, die sich daraus ergibt, ist eine einfache. Wenn die Einkünfte pro Hektar wegen der Kostensteigerung stagnieren, dann benötigen die Bauern mehr Hektar, um das Einkommensniveau zu halten.